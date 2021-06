Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Roberto Carlos ha ricordato l'esperienza all'Inter: "Ringrazio ancora Moratti per avermi portato all'Inter in Italia, ho fatto una stagione bellissima, sono della famiglia dell'Inter e ho un grande ricordo di quell'anno, sono cresciuto molto".



SULLO SCUDETTO - "Mi aspettavo lo scudetto dell'Inter, una grande squadra quella di Conte, Lukaku, Lautaro".



SU CONTE-INZAGHI - "Anche Capello è andato via dopo aver vinto il titolo al Real, va bene lasciare da vincente. Inzaghi conosce bene il calcio italiano e ha una mentalità moderna, spero faccia una bella stagione in Italia e in Champions con l'Inter"



SUL RITORNO DI ANCELOTTI - "Conosce bene squadra e società. Quando il Real chiama devi dire sì, è felice di essere tornato, siamo qui per aiutarlo. CR7? Ha fatto tanto per il Real, tra i numeri 1 al mondo, lui è contento alla Juve, deve scegliere lui cosa fare".



SUL MILAN - "Il Milan è una bella squadra, aspettava questo momento per rientrare tra le 4 italiane in Champions, ma spero in una finale Real Madrid-Inter per l'anno prossimo".



SU EURO2020 - "Mi aspetto alto livello, ho visto la Spagna che ha una squadra giovane, Mancini ha creato una bella squadra, la Francia ha Benzema. Sono le 3 più forti".