IL TABELLINO

Sì, perchéè stato soprattutto, protagonisti indiscussi di questa partita. Segna, pareggia, infine decide Petagna, il quale di prepotenza s’immischia, come dire: in questi affari di famiglia. Vince il Napoli in rimonta, dunque. E in attesa di sapere come andrà a finire la storiaccia con la Juve, vola a punteggio pieno. Quattro su quattro i suoi successi e, almeno in parte, cancellata la grande delusione dell’esordio europeo con l’Az. Sì, c’era curiosità per questo Napoli dall’identità ancora incerta, diviso com’è e come resta, a metà tra il capolavoro in campionato contro l’Atalanta e il fiasco dell’esordio in Coppa.; non trova spazi per la pressione giallorossa - asfissiante ma corretta - e non sa fare di meglio che giocar palla in orizzontale, quando non addirittura peggio: giocandola, cioè spesso all’indietro. Non va, insomma,Assai più ordinato il Benevento, che dimostra, al contrario degli azzurri, di avere un’idea di gioco: difesa alta quando può, attesa del portatore avversario nella propria metà campo, poi rubapalloni subito in azione e ripartenze feroci negli spazi larghi che il Napoli concede.. E quello che può lo fa con grande applicazione. Lo fa bene, insomma, seppure favorito dal ritmo “guancia a guancia degli azzurri”.Il dubbio resta. Ma, cert’è il Napoli non piace. O, almeno, non è quello che t’aspetti: cacciatore di punti e di riscatto dopo aver sbagliato tutto con l’Az.Cosicché per un quarto d’ora non succede niente., perché quel gioco in orizzontale offende le sue idee e pure le qualità del suo centravanti,, il quale aspetta ben diciassette minuti per vedere il pallone da vicino, Per vederlo, per toccarlo, per mandarlo in porta. Ma non vale: fuorigioco e punto e a capo. Un bagliore. Come quello di(22’), affondato in area da. Sarebbe rigore, così sembra, ma Doveri non vede e il Var, chissà perché, non interviene. Ma tant’è. Almeno sino alla mezz’ora, quando diventa vincente la ripartenza giallorossa: è, il giovanotto, che il suo primo gol in A lo fa proprio al Napoli e proprio a suo fratello.Perché da quel minuto in poi, da quel gol in poi,Se il Napoli sale di ritmo, se migliora il proprio gioco, se ora si fa temere, infatti, il merito è del suo capitano non più convalescente e ritrovato. “Seguite me”, sembra direal resto della squadra. E questo accade. Il Benevento s ‘accartoccia, s’abbassa, rincula, si piega alla presenza adesso prepotente degli azzurri e non è un caso che arrivi pure il gol.Ma il Napoli è lanciato, ormai. E Insigne pure.Inzaghi avverte la puzza di bruciato e cambia tutto. In dieci minuti ne cambia addirittura cinque e ridisegna le posizioni in campo. Dal quatro-tre-tre passa al tre-cinque-due. Già, ma Gattuso che sente odore di possibile successo replica immediatamente: fuorie dentro. E la scelta, l’esperimento del doppio centravanti () paga. E come paga! Neppure dieci minuti, infatti, e proprio i due ultimi arrivati confezionano il gol del sorpasso.in fuga a destra e passaggio basso ed arretrato pere non senza colpe da parte di Montipò, firma il suo primo gol in maglia azzurra. Giusto così, probabilmente. Anzi, sicuramente, anche se poi all’ultimo secondo, all’ultimo coraggioso assalto giallorosso, tocca a Meret mettere il sigillo alla vittoria.: 30' R. Insigne (B), 60' L. Insigne (N), 67' Petagna (N)(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon (63' Maggio); Ionita, Schiattarella, Dabo (63' Improta); R. Insigne (77' Di Serio), Caprari (53' Tuia); Lapadula (63' Sau). All. Inzaghi(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (87' Lobotka), Bakayoko (73' Demme); Lozano (57' Politano), Mertens (57' Petagna), L. Insigne (87' Ghoulam); Osimhen. All. Gattuso: Doveri di Roma 1: 45' Caprari (B), 57' Foulon (B), 85' Glik (B), 95' Politano (N)