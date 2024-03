Robinho: 'Condannato perchè non sono un italiano bianco'

A pochi giorni dal suo processo in Brasile, Robinho ha rotto il silenzio e ha detto la sua sulla condanna per stupro in Italia: "Se le accuse fossero contro un italiano bianco, di sicuro sarebbe andata diversamente. Con la quantità di prove che ho, non sarei stato condannato", ha detto a Record TV. Mercoledi', il Supremo tribunale di giustizia brasiliano deciderà se confermare la sentenza italiana e far scontare in Brasile la pena di 9 anni a carico di Robinho.



'RAPPORTO CONSENSUALE' - Nell'intervista, l'ex attaccante della Selecao e del Milan ha confermato di aver avuto una breve relazione con la donna che lo ha accusato di violenza carnale, ma ha sostenuto che era stata consensuale: "Abbiamo avuto un rapporto superficiale e veloce. Ci siamo scambiati dei baci, poi sono andato via. In nessun momento mi ha respinto o mi ha chiesto di fermarsi. C'erano altre persone lì. Quando ho visto che voleva continuare con altri ragazzi, sono tornato a casa. È stato consensuale. Avrei potuto negarlo, il mio Dna non c'è. Non sono un bugiardo".