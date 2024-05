La favola Bologna è realtà: si compie il sogno Champions League, tutti i segreti di Thiago Motta e Sartori

, la prima con il nuovo format. È il primo storico accesso alla coppa dalle grandi orecchie da quando la stessa ha cambiato denominazione (1992). Per ritrovare un Bologna in Europa, bisogna risalire al 2003, ben 21 anni fa, quando fu finalista dell’allora Coppa Intertoto. Per la massima competizione continentale, invece, bisogna ritornare al 1965, 59 anni fa. Era la stagione post scudetto, in panchina c’era Fulvio Bernardini e la competizione si chiamava Coppa dei Campioni.

Un risultato arrivato grazie al 2-0 degli orobici che hanno consolidato la matematica certezza della qualificazione alla Champions per il Bologna.(si erano già assicurati un posto almeno in Europa) e, in caso di arrivo a pari punti con i giallorossi, il criterio li premia con un posizionamento migliore e, dunque, Champions assicurata (con un ricavo minimo di 36,5 milioni di euro).

RICAVI MINIMI IN CHAMPIONS: ECCO LA CIFRA

Dal leader Thiago Motta, colonna portante di un gruppo che ha messo in risalto qualità e gioco spumeggiante. Un tecnico che, grazie a un grande lavoro portato avanti, è riuscito a rendere grandi giocatori che avevano ancora tutto da dimostrare, alla ricerca della giusta dimensione per esplodere.

quanto luminosi. La luce portata da Thiago Motta è caratterizzata da un pressing alto, offensivo e asfissiante, condita da una classica (di questi tempi) impostazione dal basso e ruoli intercambiabili da centrocampo in su. Un’organizzazione tattica che culmina in un 4-2-3-1 (o all’occorrenza dal 4-3-3) che non dà punti di riferimento agli avversari. In questo cambio di funzioni continuo, L’obiettivo è far funzionare al meglio la rosa a disposizione, quasi arrivando a un’overperformance tramite una organizzazione di gioco meticolosa, precisa, dettagliata.

THIAGO MOTTA ESALTA I SINGOLI

Certo, Thiago Motta ci ha messo del suo, ma sono i giocatori, come sempre, a scendere in campo e sudare per l’obiettivo.. Eclettico centravanti, abile a segnare quanto a rifinire. Attaccante fantasioso, con un gioco di suola straordinario, un dribbling e una progressione quasi da 10 o da esterno offensivo più che da attaccante d’area di rigore.Duttile, fisico e dinamico centrocampista con uno spiccato senso del gol. Ma non si può dimenticare Stefan Posch, il primo playmaker della squadra e autore della rete del 2-0 proprio contro il Napoli. Come vanno ricordati Freuler, Ndoye, Saelemaekers (pronto al riscatto dal Milan), Calafiori (in orbita Juventus) Fabbian, uno dei migliori Orsolini di sempre, Beukema ed ecco che la Champions League è stata raggiunta ufficialmente.

IL METODO SARTORI: TUTTO CIO’ CHE C’E’ DA SAPERE

Nell’arco di due sole sessioni di mercato, il ds rossoblù è riuscito a portare alla corte di Thiago Motta giocatori prelevati sì da campionati minori, ma che sono valsi il traguardo raggiunto stasera. I nomi si sprecano (presenti qui sopra), ma sono stati fondamentali per alzare il livello tecnico di questa squadra. Tutto grazie a una pianificazione precisa: migliaia di match visionati, rigorosamente dal vivo, in Belgio, Olanda, Francia, Svizzera, Danimarca, Scozia, Polonia, Spagna e Portogallo, ovunque in Europa. Un giocatore, poi, viene inserito nel database rossoblù, viene osservato una volta in casa e una in trasferta da tre osservatori diversi, per infine stilare delle relazioni che vengono valutate da Sartori in persona.