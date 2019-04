Robocop-Icardi, chiamatelo pure così per la capacità che ha nel farsi scivolare tutto addosso. Quella di Marassi poteva essere una notte complicata, ma il centravanti argentino non cede davanti alle emozioni e ancora una volta si mostra gelido, dagli undici metri come nella mediazione con Marotta e il rapporto (sempre pessimo) con Luciano Spalletti, che a fine partita ha lesinato i complimenti al proprio centravanti, esaltando invece il gruppo. Ma questa ormai è storia vecchia, superata, anche e soprattutto da Icardi, che consapevole del destino del tecnico toscano (a fine stagione saluterà, come Maurito) entra in campo e fa il suo a testa bassa. Occhi puntati al terreno di gioco, come quando esce e gli dà il cinque, un gesto più forzato che voluto, ma comunque eseguito come da manuale, per smorzare ulteriori polemiche.



Icardi torna in campo e si tappa le orecchie, non sente i fischi della Curva e neanche quelli dei tifosi genoani, che ricordano i suoi trascorsi blucerchiati. Palo, gol e assist: questa la sintesi del rientro in campo dell’ex capitano, che al ritorno in Pinetina si sentirà un po’ meno solo, visto che al gol sono tutti corsi ad abbracciarlo, anche Perisic, che poco dopo ha dovuto anche ringraziarlo per la palla-gol ricevuta col contagiri. Icardi si è messo a disposizione della squadra e la squadra si è messa a disposizione di Icardi, questo anche il senso delle parole di Radja Nainggolan, che intervistato a fine gara ha chiaramente lasciato intendere come il gruppo sia pronto a mettere tutto da parte per il bene dell’Inter, soprattutto se il numero 9 sarà pronto a giocare come questa sera, con l’Inter e per l’Inter, come recitava l’ormai nota lettera che il centravanti qualche settimana fa aveva pubblicato sui social. Una missiva dedicata tutta a Luciano Spalletti, anche se in realtà al suo interno il nome del tecnico non appariva mai. Dopo oltre 50 giorni Icardi torna a giocare e dimostra di non aver dimenticato come si fa. Perché d’altronde saper far gol è un po’ come sapere andare in bici: una volta imparato non si dimentica più. Spalletti non fa marcia indietro, le parole di elogio verso il centravanti, pronunciate in conferenza alla vigilia del match, rappresentano uno specchietto per le allodole. Tra i due il feeling è interrotto e difficilmente torneranno a stimarsi come in passato. Intanto, però, più per volere della società che per volere di Spalletti, Icardi è tornato in campo ed è tornato a segnare. Adesso per Luciano sarà molto più difficile far valere i propri principi.