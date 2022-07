Gianluca Rocchi rimane il designatore della CAN di Serie A e Serie B: lo ha stabilito il Comitato nazionale dell'Aia, valutate le proposte di nomina del presidente Alfredo Trentalange. Una riconferma messa in dubbio da alcune indiscrezioni emerse nelle passate settimane, alla luce anche del rendimento molto sottotono di diversi arbitri nel corso dell'ultima stagione. Queste le parole di Rocchi dopo l'ufficialità della riconferma: "Poter continuare il lavoro che avevo iniziato non era scontato. Cercherò di mettere a frutto le esperienze della stagione appena conclusa. Era il mio primo anno da organo tecnico, ho commesso sicuramente qualche errore che, con più esperienza, spero di non ripetere. La mia squadra andrà a migliorarsi dal punto di vista della qualità. E questo aiuterà la crescita dei miei ragazzi ai quali chiederò di fare uno sforzo in avanti, di prendersi più responsabilità. Nel gruppo ci sono grandi qualità, tanti talenti che possono arrivare a traguardi importanti che ci possono far sognare. Chiederò anche ai grandi internazionali di dare una mano ai giovani come hanno fatto nella stagione appena conclusa. Sono stati un appoggio importante. Ci aspetta una stagione impegnativa. Le prime giornate ci obbligheranno a un vero tour de force. Ci sarà spazio per tutti e faremo di tutto per essere all'altezza".