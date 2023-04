Rocchi non è rimasto soddisfatto della prova di Ghersini in Lazio-Torino. Dopo le rimostranze di Sarri che nel post gara aveva detto: "Ghersini va fermato, altrimenti mi preoccupo", arriva ora il provvedimento del designatore.



Il tecnico biancoceleste infatti verrà 'accontentato': il fischietto genovese tornerà ad arbitrare a metà maggio in Serie B dopo due turni di stop. A riportarlo è il Corriere dello Sport.