Maurizioè furioso per l'arbitraggio diin. A fine partita l'allenatore biancoceleste ha commentato così a DAZN: "L'arbitraggio è statoUn po' di nervosismo è venuto fuori perché ci siamo sentiti fortemente penalizzati. Poi abbiamo avuto la sfortuna di andar sotto e si è complicata, ma a livello caratteriale la squadra mi è piaciuta.- "Se devo dire ciò che ci ha fatto innervosire non si può fare una puntata sola, bisogna fare una serie.Loro hanno fatto una sostituzione perchése ne sono accorti loro dalla panchina e non l'arbitro. Il primo gol viene da unbattuto un metro in campo, poi il rigore su. Questo è un arbitro da fermare, spero che lo fermino. Se non lo fermano sono preoccupato".- ", me l’aspettavo così questa partita. Nel secondo tempo facevano più fatica a venirci a prendere. A livello caratteriale la squadra ha fatto bene, ora andiamo avanti. Eravamo meno brillanti del solito,, volevamo mettere un po’ di benzina in vista di questo finale., ho visto quantità di corsa anziché qualità. Per noi il percorso è ancora lungo, ai ragazzi ho letto la classifica della 22a giornata,La qualificazione alla Champions a otto giornate dal termine è blindata? È un'analisi superficiale, ora abbiamo un calendario molto difficile, non dobbiamo farci scalfire da una sconfitta, dobbiamo ripartire e andare avanti".- “Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per poter dare un parere.. Per mesi c’è stata una classifica, adesso è diversa e potrebbe ricambiare.