Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha analizzato ai microfoni di Dazn gli episodi dubbi della 16a giornata di campionato: ““Una giornata migliore della scorsa. In quella precedente si poteva fare meglio”. I riflettori sono accesi su due episodi di Genoa-Juventus, finita 1-1.



MANO DI BANI - La Juve aveva chiesto un rigore per un possibile fallo di mano di Bani in area rossoblù, ma l’arbitro Massa ha fatto proseguire. Ecco le parole di Rocchi: “Questo, come altri, sono episodi di campo e non errori chiari come un altro”.



FALLO DI MALINOVSKYI - L’attenzione del designatore è proiettata sull’intervento di Malinovskyi su Yildiz: “Noi consideriamo un chiaro errore la mancata espulsione di Malinovskyi. Ho chiesto ai ragazzi di essere molto duri, perché non possiamo fare sconti con chi mette in difficoltà gli avversari con interventi pericolosi”.