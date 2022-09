Ricardo Rodriguez è ora il capitano del Torino: dallo scorso campionato è diventato un titolare praticamente inamovibile della difesa di Ivan Juric ma nell'estate del 2021 avrebbe potuto lasciare la formazione granata.



Arrivato nel 2020 per volere di Marco Giampaolo, Rodriguez non è stato autore di una buona prima stagione con la maglia del Torino e a fine avrebbe voluto andare via. A fargli cambiare idea è stato l'arrivo di Ivan Juric che lo ha convinto a restare ed è riuscito a rigenerarlo.