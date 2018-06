Il Flamengo prosegue la sua corsa in vetta al Brasileirao grazie al successo per 1-0 al Maracanà contro il Corinthians, a decidere il match disputato a Rio de Janeiro la rete di Felipe Vizeu al 34'. In classifica la formazione rossonera sale a 20 punti, 4 in più del terzetto composto da Cruzeiro, Gremio e San Paolo.



Bene il Gremio: 2-0 al Bahía, 3-1 del Palmeiras al San Paolo. Stasera si chiude la nona giornata con la sfida tra Paraná e Fluminense. Vince anche il Santos, 16 punti, che travolge 5-2 il Vitoria con un gol dell'interista Gabriel Barbosa e una tripletta di Rodrygo. A 17 anni e 145 giorni di età, l'attaccante classe 2001 ha segnato tre reti in dieci minuti battendo il record di Neymar, che aveva segnato la sua prima tripletta nel campionato brasiliano a 18 anni e 69 giorni.