Il terzino brasilianodel Sassuolo è oggi un nuovo giocatore del Wolfsburg ma il suo è stato a lungo uno dei casi più importanti di questa sessione di mercato. Con un solo anno di contratto rimasto il terzino classe '99 è andato a lungo allo scontro con la società neroverde arrivando a botta e risposta a distanza fra dirigenza e agente, fino alla cessione finale in una destinazione, quella tedesca, che ha accontentato tutti dopo due mesi letteralmente di fuoco e ricchissimi di retroscena, contatti e chiamate.Una volta capito che Rogerio non avrebbe rinnovato il suo contratto e avrebbe perfino spinto per un addio a parametro zero, allora il Sassuolo è entrato nell'ottica di una cessione, ma non a qualsiasi cifra. L'offerta più importante era arrivata ormai un mese fa dallo Spartak Mosca, destinazione gradita al giocatore, ma non abbastanza dal club emiliano la cui richiesta è sempre stata di 8 milioni di euro.L'agente del giocatore Vinicius Prattes è allora partito alla ricerca di una sqaudra pronta a dargli una chance. Il Nizza è stato a lungo in corsa, così come diversi club di Premier. Ma sono state le chiamate di Milan e Lazio a stuzzicare maggiormente anche il Sassuolo che con club italiani ha da sempre più possibilità di intavolare trattative vantaggiose con l'inserimento di giovani nell'affare. Né dal Milan, né dalla Lazio è però arrivata la disponibilità di arrivare agli 8 milioni di euro di valutazione richiesta.Il Wolfsburg diventa quindi una pista concreta in pochissimo tempo. Il club tedesco aveva da tempo in ballo con l'Inter l'acquisto di(che avrebbe portato a Milano Carlos Augusto dal Monza). Le cifre per il tedesco non sono mai andate a quadra e l'opportunità Rogerio, a cifre molto più contenute, si è concretizzata in pochissimo tempo.. Oggi Rogerio è un nuovo giocatore del Wolfsburg lasciando tutti contenti, tranne l'Inter che ora dovrà trovare una nuova idea per il guturo di Gosens.