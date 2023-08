Il Sassuolo e il Wolfsburg hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo in Germania del terzino brasiliano in scadenza di contratto al 30 giugno 2024, Rogerio. Su di lui avevano messo gli occhi anche Milan e diversi club di Premier con il giocatore che, anche a mezzo stampa, aveva minacciato i neroverdi di andare via a zero se non avessero chiuso una cessione in questa sessione di mercato,