Svolta societaria al Trapani: nelle prossime ore l’imprenditore nel settore agroalimentare Francesco Agnello subentrerà a Morace al timone del club. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in arrivo come d.s. Valentini (ex Padova), mentre per la panchina c’è in pole Favo (ex Paganese).



NORD - Il Cuneo è pronto a tesserare Santacroce (ex Juve Stabia). Spagnoli (Mestre) va al Renate. Duello Vicenza-Feralpisalò per Borghese (Livorno). La Virtus Verona preleva Fasolo dal Cittadella. Ufficiale Formiconi (Pordenone) alla Triestina. Sekulov (ex Juventus) alla Pro Piacenza che per l’attacco ha fatto un tentativo per lo svincolato Rolando Bianchi (ex Pro Vercelli). L’Olbia aspetta il sì del gioiellino Caligara (Cagliari).



CENTRO - Si chiama Simeri (Novara, era alla Juve Stabia) il sogno della Samb per l’attacco. Mastroianni (Carpi, era alla Pro Piacenza) vicinissimo alla Lucchese. L’Arezzo – in attesa di una risposta da Floro Flores (Chievo, era al Bari) – ingaggia Burzigotti (Gubbio) e Tassi (Inter, era a Vicenza). Dossena (Atalanta, era al Perugia) firma per la Pistoiese che ci prova per Paponi (Juve Stabia). Il Pontedera tessera Tomassini (Mezzolara). Il Fano prende Tascone (Pescara, era alla Paganese) e duella con la Vis Pesaro per Vitturini (Pescara, era alla Carrarese). La stessa Vis Pesaro punta Piscitelli (Benevento) per la porta. Il Rieti è in pressing su La Camera (Reggina). Svidercoschi (Lupa Roma) si accasa alla Viterbese.



SUD - Doppietta Paganese: ecco Paolini e Tassi dall’Ascoli. Il Francavilla prende Sottoriva (Trastevere). Due innesti per il Monopoli: Bolis (Atalanta) e Tafa (Palermo). Attivissimo il Potenza che chiude per Leveque (Akragas) e Sanna (Cagliari). Redolfi (juve Stabia) va alla Reggina. Il Siracusa preleva Gomis (era alla Nocerina) dalla Spal.