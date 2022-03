Non solo Jordan Veretout. C'è anche Bryan Cristante nella lista delle possibili partenti in casa Roma. Come riporta il Tempo il club giallorosso ha dato mandato al suo agente, Beppe Riso, di trovare possibili alternative per il futuro. Al momento la trattativa per il rinnovo ha subito un brusco stop, con il giocatore che non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024 a cifre inferiori a quelle richieste inizialmente. Di conseguenza la società giallorossa preferirebbe cederlo nella prossima sessione di mercato. La sua valutazione è di circa 17 milioni. Sul giocatore c'è da tempo il Siviglia di Monchi.