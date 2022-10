Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro il Betis, in Europa League: "Abbiamo avuto un po' di sfortuna, ci sono state le occasioni per fare gol e ora non c'è niente da dire, ma riprenderci subito e andare più forte già dalla prossima, domenica contro il Lecce. Sicuramente Bravo ha fatto delle belle parate ma siamo stati un po' sfortunati".



ABRAHAM E ZANIOLO - "Stanno cercando di fare quello che possono, la loro volontà è segnare così come la nostra. Fanno di tutto per riuscirci, però non c'è niente da dire se non che c'è da andare più forte pensando al Lecce".