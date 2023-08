Tensione, e la possibilità di un addio inatteso. La situazione tra Nemanja Matic e la Roma è diventata bollente la scorsa settimana anche se ora si sta provando a gettare acqua sul fuoco. Alla fonte del malumore del serbo ci sarebbero dinamiche di spogliatoio poco chiare col cosiddetto "gruppo italiano" . Matic, assente nelle ultime due amichevoli per non precisati problemi fisici, ha così mandato un segnale al Rennes che già lo aveva cercato nelle scorse settimane scatenando anche il malumore di Mourinho che non si aspettava questo comportamento da uno dei suoi pupillo. Tra i due, al momento, il rapporto è gelido.



IL RENNES - Il club francese lo vorrebbe, senza però versare quasi un euro nelle casse giallorosse. E non sarebbe certo un anno di contratto in più ad aver portato Matic a ribaltare il tavolo. Il che non ha fatto di certo piacere alla Roma. In queste ore il club sta decidendo il da farsi, ma di certo chi vuole Matic lo deve pagare. Almeno 8 milioni. In queste ore si proverà a ricucire il rapporto, ma non sarà facile.