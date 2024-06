Getty Images

Milan, giovedì la prima conferenza stampa di Ibrahimovic: previsto l'annuncio di Fonseca

Redazione CM

19 minuti fa

12

Prima conferenza stampa al Milan. Giovedì mattina, alle 11:45, Zlatan Ibrahimovic incontrerà i giornalisti: momento molto importante in questa fase storica rossonera, dopo la chiusura del ciclo Pioli. Il dirigente svedese risponderà alle domande sulle fasi programmatiche del progetto milanista: è ipotizzabile che in questa sede verrà annunciato il nome del nuovo allenatore, ovvero Paulo Fonseca.



LO STAFF - Il portoghese è atteso a Milano per la firma sul contratto, un triennale da 3 milioni di euro netti più bonus a stagione, e l’annuncio ufficiale: faranno parte del suo staff Paulo Ferreira, ex difensore del Chelsea, considerato un uomo chiave, Tiago Leal, con lui fin dai tempi della Roma, Paulo Mourao, che è il suo preparatore fisico dal 2022 (ex Spartak), e Antonio Ferreira, preparatore dei portieri che lavora con Fonseca dai tempi dello Shakhtar Donetsk.