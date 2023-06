Si chiama, è bosniaco, ha 20 anni e fa il centrocampista. Fino all’altro ieri giocava nella Roma, dove nella stagione appena conclusa ha totalizzato 1.137 minuti, distribuiti in 23 presenze di cui 11 in prima squadra.Il suo valore iniziale era di 1.5 , lo stesso stimato al 15/6 da Transfermarkt (il sito utilizzato anche dalla procura federale per orientarsi sui valori dei giocatori), è stato venduto quasi al triplo.Sempre in questa sessione di mercato estiva 2023 il club giallorosso ha ceduto al Sassuolo altri 2 prodotti del vivaio: i 19enni(14 presenze in stagione di cui 7 in prima squadra, totale 618 minuti giocati) e(27 presenze quest’anno, delle quali solo 3 in Serie A, per complessivi 1.754 minuti e di questi appena 181’ con la squadra di Mourinho) . Il valore dei loro cartellini precedenti alla cessione erano, rispettivamente, di 3.5 milioni e 800 mila euro. Sono stati venduti a 7.5 (Volpato) e 2.5mln (Missori): a più del doppio o del triplo rispetto a quanto valevano prima. E sul bilancio figuravano iscritti ad ancora meno delle valutazioni di Transfermarkt, praticamente poche centinaia di euro ciascuno.,così da scongiurare sanzioni della UEFA dopo il settlement agreement concordato lo scorso anno con Nyon. C’è brillantemente riuscita, e T