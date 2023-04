L'Atletico Madrid è letteralmente scatenato sul mercato dei difensori centrali e secondo la stampa spagnola non si fermerà all'acquisto di Soyuncu a parametro zero dal Leicester.



Anzi, i Colchoneros sono già al lavoro tramite intermediari per provare a strappare alla Roma il cartellino di Roger Ibanez. Per lui la valutazione è però di non meno di 30 milioni di euro e questo sta frenando l'affare.