: Due gol immediati, sui quali ha giusto le colpe di non aver svegliato il reparto davanti a lui. Non c’era abituato, almeno non in casa. Poi è bravo a deviare in angolo un tiro di Pinamonti e si guarda l’ennesimo rigore in porta dopo un’azione confusa in area. Stavolta non salva.: Una sciagura totale. Quando l’albanese parte dall’inizio la difesa perde certezze, e soprattutto incassa gol e figuracce. Sul secondo ha ancora la faccia appoggiata sul cuscino. Poi scalcia Berardi a terra dopo aver rimediato un calcio sugli attributi e rimedia rosso e rigore, quest’ultimo non c’era. Resta una idiozia.: Il giallo dopo 8 minuti, ma gli viene da ridere per l’eccessiva severità dell’arbitro.Si innervosisce e paga con 5 minuti amnesia collettiva ma resta l’unico ad opporsi con tutto il corpo e l’anima sugli attacchi del Sassuolo.: Anche la sveglia di Roger è settata con un fuso orario anomalo. Tante dormite su Laurentiè e qualche errore in uscita non da lui. Perde tutte le certezze accumulate in queste settimane fornendo sempre il fianco.Il primo gol in serie A magari se lo aspettava diverso. L’arcobaleno del polacco toglie un bel po’ di nubi nere dal cielo, ma il temporale arriva lo stesso. Da un suo errore al 7’ poteva nascere un contropiede pericoloso. (76’ Volpato sv): Niente soste, ora non si può. Il docente di tuttologia del centrocampo gioca di nuovo titolare, ma ha colpe anche lui sul gol quando tiene in gioco Laurentiè. Appare stanco, e non riesce a dirigere l’orchestra come al suo solito. (11’st Camara 5: chi si rivede. E quanti errori, uno pure sul gol del poker): Ha un compito preciso, interrompere i tentativi di ripartenza di Berardi e Laurentiè. Lo fa male quando apre l’autostrada per il gol del vantaggio emiliano, e pure sul bis non sembra un fulmine. (1’st Karsdorp 5: deve mantenere equilibri fragili, ma l’atteggiamento sul gol di Pinamonti ricorda l’entrata in campo dell’andata): Nel duello azzurro con Berardi finisce al tappeto dopo nemmeno un quarto d’ora. L’attaccante del Sassuolo lo umilia con un tunnel dentro l’area dal quale nasce lo 0-2. Leo si rialza e serve un assist preciso per Zalewski riportando vivo il match. Finisce pure lui alle corde. (1’st: entra e compie subito una magia che risveglia un Olimpico ancora scosso dagli errori di Fabbri e Kumbulla. Disegna capolavori come il cucchiaio sul finale, ma la tela è già bella imbrattata)Ci prova subito trovando i guanti di Consigli. Ma le casse sono ancora basse, troppo basse. Perde un oceano infinito di palloni e sottoporta arriva solo all'ultimo respiroCerca di dare profondità di manovra ma non garantisce gli equilibri solitamente serviti da Pellegrini. Non è da notte europea.: Si fa trovare, vuole farsi cercare. Ci prova al 6’ sfiorando il primo palo. Poi accusa il doppio colpo Sassuolo e inizia a sbuffare chiedendo palle pulite senza però fare molto per meritarle. Quando gli arrivano non caccia la porta ma quando le guadagna lo buttano giù. (76’ Majchrzak sv). La Roma ha qualche amnesia di troppo e paga l’assenza iniziale di qualche titolare, ma senza i clamorosi errori di Fabbri staremmo parlando di un’altra partita. Poi ormai è chiaro: nelle settimane europee l’inciampo è garantito.Si lascia superare da Dybala e Zalewski, ma proprio sul polacco compie una parata da tre punti. Poi si ripete sul cucchiaio di Dybala.Contiene Spinazzola tranne che sul cross per il gol di Zalewski.Esperienza e nervi saldi, anche nei momenti bollenti.Con le buone o le cattive, rischia un rosso. (64’ Erlic 6: più attento)Trova tanto spazio ma non è sempre preciso.Intrecci di mercato, speranze di ritorno e un cuore giallorosso. Ma Davide gioca per il Sassuolo. Trasforma come al solito al meglio l’azione da difensiva a offensiva e ci mette un veleno superiore al solito.: Resta a metà tra le linee nei primi minuti, poi prende in mano le chiavi e non le lascia più. Esce infuriato. (64’ Obiang 6,5: buon innesto): Combatte, mostra i denti. Sembra giocarsi la via di casaUna furia, come nei giorni migliori. Umilia Spinazzola e arriva sempre primo sulle seconde palle. Poi fa cacciare Kumbulla, ma il calcio lo dà anche lui rischiando grosso. Un voto in meno per questo. Dal rigore nasce il gol. (76’ Bajrami sv): Sta sul pezzo, e segue alla perfezione le manovre offensive di Berardi. E alla fine si gusta il dessert.Continua a stupire. Doppietta da attaccante consumato e un campanello d’allarme costante per la difesa giallorossa. (76’ Defrel sv)Altro capolavoro di un Sassuolo che nel 2023 ne ha sbagliate davvero poche. In rampa di lancio dopo un periodo buio.