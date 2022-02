Nel campionato del “ciapa no”, che tutti aspetta e che a tutti sembra voler dare una chance,(sesto successo esterno) grazie a un calcio di rigore realizzato da(gol n.19, per l'inglese) al minuto numero 99 (calcio in faccia di Maggiore a Zaniolo a due passi dalla linea bianca). Partita ricchissima di episodi, e di ogni tipo. Con, anche per il rosso a(doppio giallo) alla fine del primo tempo.La Roma - difesa a tre, centrocampo a quattro e due rifinitori alle spalle della punta centrale – e Josèin tribuna (squalificato: Salvatore Foti, mani ficcate perennemente in tasca, a sostituirlo) ha costruito quattro occasioni nei primi venti minuti di gioco senza riuscire a superare un ottimo(deviazione sul palo su turo di Pellegrini). Lo Spezia ha via via recuperato un po' le misure ma poi, a pochi secondi dalla fine della prima frazione, è rimasto in 10 per l'espulsione di Amian (doppio giallo)., dentro anche El Shaarawy e Shomurodov, altre strepitose parate di Provedel e, infine, il calcio di rigore da tre punti realizzato da Abraham in pienissimo recupero dopo il consulto al Var dell'arbitro Fabbri.Archiviata la partita del “Picco”,. Il bilancio, in chiave Europa, vede la squadra di Josè Mourinho in ritardo sull'auspicata tabella di marcia con un gap diNella passata stagione, la Roma guidata da Paulo Fonseca chiuse al settimo posto (per miglior differenza reti nei confronti del Sassuolo) a 16 punti dalla quarta. Undici partite ancora da giocare per migliorare il rendimento dello scorso campionato e per regalare uno straccio di sorriso ai. Nell'ultimo comunicato emesso dal club giallorosso si legge, ad esempio, che i texani nelle scorse settimane hanno versato. Tra acquisto delle quote e i successivi versamenti, i Friedkin nel giro di circa un anno e mezzo hanno: 199 milioni per l'acquisto del club e 342.5 per la gestione del club stesso. In sostanza, per le sole esigenze di capitale della Roma, Dan e Ryan hanno versato, che chiamerebbe in causa staff e squadra. Senza considerare quanto vale per una società sul piano economico- finanziario la qualificazione in Champions League: ossigeno puro, per tutti., aspettando il Vitesse in Conference League.: rig. 51’ st Abraham(4-2-3-1): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Sala (13’ Maggiore), Kiwior, Bastoni (18’ st Gyasi), Verde (1’ st Salva Ferrer), Agudelo Nzola. All. Motta.Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (1’ st Zaniolo), Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Veretout (23’ st El Shaarawy), Cristante, Zalewski (35’ st Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan (48’ st Bove), Abraham. All. MourinhoArbitro: Michael Fabbri di Ravenna.: 30’ Agudelo (S), 39’ e 45’ Amian (S), 46’ Mancini (R), 19’ st Kumbulla (R), 41’ st Kiwior (S), 49’ st Zaniolo (R), 50’ st Maggiore (S)