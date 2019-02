Monchi all'Arsenal è sempre più un progetto concreto e sempre meno un'idea lanciata dalla stampa inglese. La Roma si sta infatti attrezzando per portare a Trigoria un nuovo ds e anche il Messaggero conferma quanto anticipato da Calciomercato.com con ben 4 idee sul tavolo del presidente Pallotta. In pole c'è la coppia interna Massara-Balzaretti seguita a ruota dall'attuale ds dell'Inter, Piero Ausilio. Non sono tramontate del tutto anche se molto fredde, infine, le piste che portano all'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli e al ds del Parma, Daniele Faggiano.