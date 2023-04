Una bella coincidenza, o magari anche qualcosa di più: 5 anni fa, il 10 aprile del 2018, la Roma allenata da Eusebio Di Francesco superava per 3-0 il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League ed entrava nella storia per una rimonta ai limiti dell'impossibile.



La curiosità è che nessuno dei 13 calciatori che scesero in campo allora all'Olimpico con la maglia giallorossa ha perso tra venerdì e oggi: Alisson ha pareggiato in rimonta in Liverpool-Arsenal 2-2; la Salernitana dell'infortunato Fazio e l'Inter di Dzeko hanno pareggiato 1-1, così come pari è finita la gara tra il Milan di Florenzi e l'Empoli. E' andata meglio a Nainggolan, autore di un assist nell'1-3 della SPAL a Benevento, e a Schick, che è infortunato ma ha potuto festeggiare la vittoria del Bayer Leverkusen sull'Eintracht Francoforte per 3-1. Ok anche Manolas, che ha giocato nell'1-0 dello Sharjah sull'Al Dhafra, e Juan Jesus, in panchina nel 2-1 del Napoli a Lecce. Strootman ha addirittura segnato, ma non è bastato per evitare il pareggio 2-2 a Como. Pari, 0-0, anche per Under in Marsiglia-Lorient, mentre De Rossi e Kolarov si sono ritirati e sono al momento fermi. Ne rimane uno: Stephan El Shaarawy, subentrato allora e ancora alla Roma, che ha vinto 1-0 a Torino con il Faraone ancora titolare.