Tiago Pinto sta sondando varie piste e per il ruolo di terzino destro da regalare a José Mourinho. Al Barcellona è stato chiesto Sergino Dest, piace Mazraoui dell'Ajax e Diogo Dalot del Manchester United, che però sono piste complicate da raggiungere, come costa tanto anche Max Aarons, classe 2000 del Norwich. Più alla portata anche per le difficoltà della Sampdoria, l'idea low cost Bereszynski.