Con Scamacca verso l'Inter, la Roma cerca un attaccante sul mercato. In alternativa allo spagnolo Morata dell'Atletico Madrid ci sono lo zambiano Patson Daka del Leicester e il greco Vangelis Pavlidis dell'AZ Alkmaar, ma non il croato Marin Ljubicic del Lask Linz.



In uscita, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, possono partire l'olandese Rick Karsdorp, il brasiliano Roger Ibanez e l'italiano Leonardo Spinazzola.