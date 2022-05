Niente conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina per Mourinho, che quindi non darà indicazioni sulla formazione che scenderà in campo. L’unica certezza è che non ci sarà Mkhitaryan, rispetto al match col Leicester dovrebbero esserci alcuni cambi: in difesa Kumbulla al posto di Ibanez; sulla fascia sinistra uno tra El Shaarawy e Vina giocherà al posto di Zalewski mentre al centro del campo potrebbe osservare un turno di riposo Cristante.