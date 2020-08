Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. Fienga resterà con un ruolo apicale e invece Baldissoni dovrebbe uscire dai quadri dirigenziali, diventando un consulente esterno sullo stadio. Smentito il possibile ritorno di Petrachi come direttore sportivo, ruolo per cui si sogna di strappare Paratici alla Juventus. In alternativa, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si pensa a due possibili ritorni: Pradè e Burdisso. Andrà via De Sanctis, ma finirà anche l'era giallorossa di Baldini. A guidare il club sarà Ryan Friedkin, il figlio di Dan, probabilmente come presidente. Per ora sono esclusi i rientri di Totti e De Rossi, ma è prematuro parlarne. I primi colpi di mercato saranno Pedro (già giallorosso) e Smalling (che si proverà a riportare a casa) oltre alle conferme di Zaniolo e Pellegrini.