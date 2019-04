Emissari del Lipsia, squadra tedesca che milita nella Bundesliga tedesca, erano presenti questa sera a Genova per visionare da vicino Patrick Schick. L’attaccante ceco, dopo la panchina di mercoledì contro la Fiorentina e le condizioni non perfette di Dzeko durante la settimana, è stato schierato titolare da mister Ranieri questa sera al Ferraris ed è stato decisivo sul gol con il colpo di testa che ha propiziato la deviazione vincente di De Rossi. Come riporta Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sarà uno dei nodi da sciogliere la prossima estate