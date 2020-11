Buone notizie dall’infermeria giallorossa. Dopo l’emergenza difesa che Fonseca si è trovato a fronteggiare con il Cluj, crescono le speranze del tecnico di ritrovare alcune pedine fondamentali per la delicata sfida di domenica contro il Napoli. Migliorano infatti le condizioni di Smalling, che ha saltato la trasferta in Romania a causa di un fastidio al ginocchio accusato a Genova. Il tecnico – riporta Il Tempo – si aspetta di poter schierare l’ex United dal 1′ e i prossimi allenamenti saranno decisivi per confermare le sensazioni positive del portoghese. Probabile recupero anche per Mancini e Ibanez: i due centrali hanno saltato la gara di Europa League dopo essere usciti malconci dall’ultima di campionato. Scongiurate lesioni muscolari, entrambi avevano riportato un risentimento ma al San Paolo dovrebbero esserci. Tornerà anche Fazio negativo al Covid e si spera per Kumbulla.