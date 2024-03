Roma, a Pasquetta il ritorno in campo di Abraham

Tammy Abraham è uscito dal tunnel. Dopo 287 giorni ha rivisto la luce all'Olimpico durante la sua prima panchina a distanza dal terribile infortunio del 4 giugno che lo tenuto ai box per tanto tempo. A Pasquetta, contro il Lecce, l'inglese potrebbe fare il suo nuovo esordio negli ultimi minuti. Per la società l'inglese è un patrimonio da tutelare: il suo contratto scade nel giugno del 2026 e, non avendo del resto potenziali acquirenti sul mercato vista l'inattività, il club punta a tenerlo e rilanciarlo per riaverlo al top dalla prossima stagione. L'alternativa è immolarlo per Lukaku, sempre che il Chelsea sia disponibile. Abraham resterà al Bernardini durante la sosta di campionato per preparare i suoi primi minuti da giocatore ritrovato. Motivazioni moltiplicate proprio per la presenza di De Rossi, che lo ha coinvolto fin dal primo momento, non lasciandolo ai margini.