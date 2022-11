Un norvegese per scaldare l'attacco della Roma. Alle 13,50 di oggi, dopo un lunga tira e molla, sbarcherà di nuovo a Roma Ola Solbakken. E stavolta lo farà per rimanerci. L'attaccante è ormai libero dagli impegni col Bodo Glimt vista la scadenza del contratto e la fine del campionato in Norvegia. Ola ha aspettato solo l'ultimo impegno con la nazionale prima di mettersi a disposizione di Mourinho. Ieri, infatti, ha giocato il secondo tempo nell'amichevole di Oslo tra Norvegia e Finlandia.



TEMPI - Solbakken arriverà alle 13:50 a Fiumicino, dopo uno scalo a Bruxelles, e firmerà un contratto con la Roma fino al 2027. Un quadriennale da circa 1 milione a stagione. Per poterlo accogliere ufficialmente a Trigoria prima di gennaio serve ancora un accordo con il Bodø/Glimt. Società poco amica visti i trascorsi di Conference. Il contratto di Solbakken scade infatti il 31 dicembre. Da valutare in queste ore quindi una presenza (anche se da turista) nella tournée in Giappone.