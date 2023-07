Attaccante e centrocampista sono le priorità del mercato romanista. Poi, se ci sarà tempo e soldi, si passerà al resto. Tiago Pinto, infatti, monitora altre occasioni di mercato soprattutto in caso di cessioni importanti. A sinistra per esempio piace non poco il profilo di Borna Sosa (25 anni) come riporta oggi Leggo. Classe '98, il croato dello Stoccarda costa però almeno 15 milioni. Una eventuale trattativa nascerebbe solo dopo la cessione di Spinazzola e Karsdorp in Arabia. Sul terzino azzurro è forte l'interesse dell'Al-Shabab, la Roma potrebbe lasciarlo partire davanti a un'offerta di 10 milioni di euro. Sosa, nell'ultima stagione ha giocato 30 partite tra tutte le competizioni con la maglia della Stoccarda, impreziosite da 2 gol e 12 assist.