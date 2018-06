Con Alisson corteggiatissimo dal Real Madrid, la Roma ha necessità di cautelarsi per il ruolo di portiere titolare per la prossima stagione. Tra le possibili soluzioni - secondo La Gazzetta dello Sport - non si esclude anche la pista interna di nome Łukasz Skorupski: il club, infatti, potrebbe sfruttare la voglia di giocare del classe '91 e decidere di puntare su di lui. In caso diverso, invece, il polacco potrebbe approdare alla Fiorentina o alla Sampdoria.