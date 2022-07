L'entusiasmo in casa Roma non finisce dopo la vittoria della Conference League, il club ha comunicato il dato degli abbonamenti fatti fino ad ora; 36.000 tessere vendute. L'ultimo anno in cui c'era stata così tanta adesione, con oltre 30mila abbonamenti, era il 2004, diciotto anni fa.



Così il CEO Pietro Berardi ha commentato questo straordinario risultato: "Abbiamo ancora negli occhi la bellezza delle ultime notti allo Stadio Olimpico, serate in cui tutti hanno potuto ammirare la magia del tifo giallorosso. Qui nel Club abbiamo una grande voglia di ricominciare presto la stagione per rivivere quella bellissima atmosfera, toccando nuovamente con mano l’affetto e la passione che i nostri tifosi ci dimostrano in ogni partita casalinga.



Questo è anche il motivo per il quale lavoriamo senza sosta per essere sicuri di offrire loro sempre un servizio innovativo e costruito intorno alle loro esigenze. Sapere che il 50% dello stadio sarà occupato da persone che hanno scelto di abbonarsi è per noi un grande motivo di orgoglio e una motivazione in più”.