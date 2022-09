L'attaccante della Roma Tammy Abraham ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Atalanta:



"Belotti mi stimola? Si certo, la concorrenza è sempre qualcosa di positivo. Siamo due grandi attaccanti, ci diamo una mano l’un l’altro. Parliamo sempre, prima e dopo la partita, cercando sempre di incoraggiarci. Per me è importante avere in squadra un attaccante con questa esperienza in serie A, mi aiuta molto.".