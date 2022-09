La Roma perde Tammy Abraham per infortunio. L'attaccante inglese è caduto male sulla spalla sinistra in seguito a un contrasto con Rodrigo Becao ed è in un primo momento rimasto a terra dolorante. Dopo l'intervento dei sanitari ha provato a rimanese in campo, ma poco dopo il gol del 3-0 dell'Udinese è stato costretto ad arrendersi e a chiedere il cambio. Al suo posto Mourinho ha mandato in campo Shomurodov.