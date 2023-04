La prima squadra. E quasi per uno scherzo del destino, da quando è arrivato in Serie A è diventata una delle vittime preferite dell'inglese: 3 reti in tre partite, un centro ogni 84 minuti. Con i nerazzurri c'è un conto aperto dalla partita d'andata, nella quale il classe '97 sbagliò di tutto e di più fino a scusarsi con i tifosi; ma stasera, nel posticipo della 31a giornata, cercherà il riscatto a caccia del secondo gol di fila in campionato dopo quello all'Udinese.- Nell'estete 2021 sull'asse Italia-Inghilterra si stava concretizzando un triangolo di mercato che avrebbe potuto portare Abraham a Bergamo: il Chelsea l'aveva messo sul mercato dopo il ritorno di Lukaku dall'Inter,Alla fine l'unico trasferimento che si concretizzò davvero fu quello di BigRom al Chelsea. Per Tammy all'Atalanta non se ne fece nulla per la mancata cessione del colombiano, ma Sartori - allora responsabile di mercato del club, oggi ds del Bologna - aveva le idee chiare e per il classe '97 era pronta a investire 40 milioni di euro. Obiettivo sfumato.- Abraham arriverà comunque in Italia, ma sbarcherà all'aereoporto di Fiumicino per indossare la maglia numero 9 della Roma. E stasera affronta quella che sarebbe potuta essere la sua squadra.: in Premier Tammy ha ancora estimatori, negli ultimi giorni c'è stato qualche rumors su un interesse del Napoli in caso di cessione di Osimhen. Prima però testa al presente e all'Atalanta, il primo club che aveva provato a portare Abraham in Italia.