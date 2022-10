Tammy Abraham è tornato a segnare. Anche in Europa. Nella passata stagione aveva ottenuto 9 centri in Conference e con la rete di questa sera raggiunge le 10 marcature europee con la maglia della Roma. Entra nella top 5 dei romanisti più prolifici in Europa, insieme ad El Shaarawy (anche lui a bersaglio in Finlandia), Zaniolo e Pellegrini. Sul podio Dzeko, Totti e De Rossi.