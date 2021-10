"Un giorno risposi al telefono ed era José Mourinho che mi disse più o meno 'Vuoi goderti un po' di sole o stare sotto la pioggia?'" racconta Abraham, intervistato da The Guardian. L'attaccante racconta i dubbi che lo hanno colpito nei giorni del trasferimento alla Roma: "". Ma Mourinho aveva suscitato qualcosa in lui, convincendolo in poco tempo ad accettare il trasferimento alla Roma. “Voglio essere tra i primi attaccanti al mondo e non mi fermerò fino a che non sarò lì” ha aggiunto.Grazie a Mou e alla Roma, si sta prendendo le sue rivincite: “Sono arrivato a un punto in cui dovevo sedermi e parlare da solo con me stesso. Stavo uscendo per allenarmi e lo stavo facendo per me. Mi allenavo per migliorare me stesso perché è facile dire una stro…, essere arrabbiato per il posto, essere un uomo cattivo. Per me è stato il contrario. Ho imparato a conoscere me stesso e penso che questo abbia rafforzato la mia mentalità". Quello che vuole è continuare a migliorare con Mourinho tanto che dice di aver imparato da lui in pocheL'opzione più semplice sarebbe stata quella di restare e sedersi al Chelsea. Ho capito che dovevo uscire e mettermi alla prova. Certo, c'erano nervi saldi da mantenere e cambiare paese è sempre una cosa coraggiosa da fare. Ma lo consiglierei ai giovani giocatori inglesi. Direi loro di non aver paura. Impari su te stesso. È dura, ma mi ci sto abituando. Sono andato alla Roma ed è ora di farmi vedere di nuovo".