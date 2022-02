L'attaccante della Roma Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro lo Spezia: “Non ho parole per descrivere l’ultima azione, la palla era rimasta sulla linea, la porta sembrava maledetta ma l’importante è la vittoria”.



Il rigore?

“Abbiamo lavorato sui rigori, ero il rigorista designato e faccio i complimenti a Pellegrini che mi ha tolto ogni pressione su di me”.



Quanto è importante questa vittoria?

“Questa è una vittoria molto importante, è stata difficile ma la vittoria è la cosa più importante per noi e per i tifosi”.



Come sta andando l’ambientamento a Roma?

“Roma è casa mia, sono innamorato dal primo giorno di Roma e dei romanisti. Voglio avere successo per la Roma e speriamo di continuare così”.