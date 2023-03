Tammy Abraham non segna, non ride e quasi non gioca più. Almeno da titolare. Un anno fa l’attaccante inglese segnava una doppietta al derby prima del gol decisivo col Vitesse in Conference League. Era il simbolo di una Roma che stava rinascendo. Oggi è malinconico, spesso in panchina e con uno score più da centrocampista che da attaccante: 7 gol stagionali. Mourinho non si fida più come prima. Le voci su un suo addio si moltiplicano e la voglia di tornare in Premier per Abraham si fa sempre più forte. La Roma è disposta a cederlo, alla giusta offerta. Che equivale al prezzo di arrivo: 40-45 milioni di euro.



PISTE - In Inghilterra qualche estimatore c’è. Il Chelsea conserva sempre un diritto di recompra a 80 milioni. Un prezzo ovviamente fuori mercato, ma la priorità di una eventuale trattativa andrebbe coi Blues che nel frattempo tentano ancora Osimhen e che ancora non conoscono il futuro di Lukaku. Il belga potrebbe rappresentare una pedina di scambio da non sottovalutare, anche per la Roma che punterà più sugli ingaggi che sui cartellini visti i paletti Uefa. Più interessata a Tammy è l'Aston Villa, dove peraltro Abraham ha già giocato realizzando 25 gol in una stagione. Difficile che l’inglese resti a Roma. Con la cessione sua e (forse) quella di Ibanez, Mourinho avrebbe un tesoretto per rinforzare la squadra. A partire proprio dall’attacco. A parametro zero ci sono due giocatori che piacciono molto: Firmino del Liverpool e Zaha del Crystal Palace. Che però hanno caratteristiche diverse da Abraham. Si segue da vicino anche l’evoluzione di Mateo Retegui, che però dovrebbe essere affiancato da una punta più esperta.