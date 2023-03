Tammy Abraham e un futuro ancora tutto da scrivere. L’attaccante inglese è molto legato alla Roma, la sente come una seconda casa dopo l’esperienza a Londra con il Chelsea. Ma con il passare dei mesi la sua posizione all’interno della squadra è cambiata: da giocatore indispensabile a importante, con qualche panchina di troppo che ne ha minato la serenità. Ecco perché le sirene che stanno suonando dal mercato potrebbero essere ascoltate dal classe 1997.Ma anche altri club della Premier League si sono interessati a lui nelle ultime settimane. La Roma potrebbe valutare una sua cessione solo di fronte a un’offerta superiore aiNumero discreti ma certamente al di sotto delle possibilità per un attaccante forte come l’ex Chelsea. E anche Tiago Pinto ha di recente punzecchiato Abraham. Segnali di un rapporto che sta cambiando, la Premier League ora chiama…