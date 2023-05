Tammy Abraham, attaccante della Roma, si è reso protagonista di un'intervista particolare al sito UEFA nel format First/Last, cominciando a parlare del suo primo idolo: "Thierry Henry, mi piaceva come persona, come giocatore, come persona che amava il suo mestiere e poi sono cresciuto come tifoso dell’Arsenal”.



Qual è stata la prima impressione che ha avuto di Mourinho?

"Divertente".



L'ultimo messaggio ricevuto da un suo compagno di squadra?

"Karsdorp che mi chiedeva a che ora sarei arrivato".



Il suo primo ricordo di una partita di calcio?

"Arsenal-Barcellona, finale di Champions League del 2006 (vinta dai blaugrana 2-1, ndr)".



Cosa farà quando si ritirerà?

"Molte cose, penso di salire su una barca e bere molti cocktail".