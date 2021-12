Tammy Abraham si porta in testa alla classifica della sfortuna dopo aver colpito ieri sera l'ottavo legno stagionale. Con la traversa colpita nel finale del primo tempo del match tra Roma e Spezia l'attaccante inglese ha staccato in vetta Leo Messi e Bryan Mbeumo del Brentford che hanno colpito un legno in meno rispetto al numero 9 della Roma. S Un inizio sfortunato per Abraham. L’ultimo palo risaliva a Venezia, prima ci sono stati i legni contro la Fiorentina, il Sassuolo e con l’Empoli. In Conference League, invece, contro il Trabzonspor (al ritorno) e contro Cska Sofia e Zorya.