Al termine di Roma-Atalanta l'attaccante Tammy Abraham ha commentato così la vittoria per 1-0 conquistata con il suo gol a Dazn.



VITTORIA IMPORTANTE -“Puoi vedere quanto sia importante dal pubblico, abbiamo festeggiato a fine partita. Per me è una bellissima sensazione”.



IL KO CON LA JUVE - “Cos'è cambiato? La compattezza, basta vedere come abbiamo giocato oggi, come abbiamo lottato. Qualche mese fa avremmo preso gol negli ultimi minuti, oggi è tempo di festeggiare la vittoria”.



LA MAGLIA - “Per questa squadra do semplicemente tutto, ho attraversato un momento difficile della mia carriera, ma la Roma mi ha dato fiducia. I tifosi mi amano e io amo loro”.