Oltre al crollo della scala mobile in centro proseguono gli scontri fra tifoserie a Roma in occasione del match di Champions League contro il CSKA Mosca. Secondo quanto riportato da Ansa nei pressi dello stadio un tifoso russo è stato accoltellato mentre altri due sono rimasti feriti.



La polizia è prontamente intervenuta per cercare di sedare lo scontro e dividere le due tifoserie nei pressi di ponte Duca d'Aosta. Le forze dell'ordine hanno anche fatto uso di idranti per placare la situazione di tensione.