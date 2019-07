Dopo mesi di corteggiamenti e tira e molla, si sta per concretizzare il passaggio di Gianluca Mancini alla Roma. Il difensore dell'Atalanta, cercato già lo scorso inverno da Monchi, dovrebbe sostituire Manolas al centro della difesa ed è pronto a sbarcare nella capitale dopo l'ultimo affondo di Petrachi.



CIFRE - L'Atalanta, che ha messo Mancini e Castagne sulla lista dei sacrificabili, ha sempre valutato il difensore sui 25 milioni. La Roma, dopo il buon esito dell'affare Cristante dello scorso anno, si è avvicinata sensibilmente alle richieste di Percassi arrivando ad offrire 21 milioni più 2 di bonus. Da stabilire la formula: acquisto definitivo o prestito con obbligo di riscatto come avvenuto proprio con Cristante. Nelle prossime ore Petrachi proverà a chiudere per portare Mancini già nel ritiro di Trigoria il 9 luglio. Il difensore firmerà un quinquennale da circa 1,5 milioni più bonus a stagione.



NON SOLO MANCINI - Ma Petrachi regalerà a Fonseca un altro centrale anche perché è sempre più in bilico il futuro di Marcano. La candidatura di Bartra resta forte, ma sembra scemata nelle ultime ore. Il sogno è Alderweireld, l'opzione più concreta Lyanco anche se Cairo non scende dalla richiesta di 18 milioni che potrebbe essere ammorbidita da Perotti.