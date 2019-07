Roma e Cagliari hanno ormai trovato un accordo per il trasferimento di Gregoire Defrel in Sardegna sulla base di 12 milioni più bonus. A frenare l'operazione, però, è l'attaccante che ha preso ancora tempo per valutare altre offerte tra cui quella dell'Aston Villa che si è infilato nell'ultima ora. Il presidente Giulini parlerà oggi con Defrel per convincerlo ad accettare il Cagliari.