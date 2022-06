Zeki Celik, che ha il contratto in scadenza nel 2023, è pronto a fare coppia con Karsdorp sulla fascia. L’accordo col nazionale turco, infatti, è stato già trovato e a Trigoria si respira ottimismo sul fatto che l’affare possa concludersi a breve. Il Lille chiede 10 milioni, la Roma ne offre 6 ma nell'affare potrebbe rientrare anche Veretout per il quale il Marsiglia resta comunque in pole.